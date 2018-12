Der VOL.AT-Adventskalender ist da!

Ganz schön spannend wird es jetzt für unsere User, denn bis zum 24. Dezember gibt es im Reward-Shop jeden Tag eine kleine - oder auch größere – Adventsüberraschung.

Auf VOL.AT findest du oben rechts ein kleines Symbol, das für die Ländlepunkte steht. Über „Rewards“ kommst du zu unserem Adventskalender und kannst hier insgesamt 24-mal an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Einzige Voraussetzung ist ein registrierter Account.

Mit den Ländlepunkten zu tollen Preisen

Und wenn es dieses Mal mit einem Hauptgewinn nicht klappen sollte? Dann bringt dir auch schon die Registrierung auf VOL.AT einen großen Vorteil! Denn nur so sammelst du – einfach nebenher – beim Lesen, Kommentieren oder Teilen von Artikeln Ländlepunkte, die du später in unserem Reward-Shop gegen coole Preise eintauschen kannst. Und so manches hier eignet sich ganz hervorragend als Weihnachtsgeschenk!