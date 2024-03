Der vierte Bundesliga Meistertitel ist und bleibt das große Ziel

Nach zwei von vier Spieltagen liegen die Klauser Bahnengolferinnen auf dem zweiten Platz.

KLAUS. Spannung nach zwei von vier Spieltagen in der Bahnengolf Bundesliga der Frauen. Der Bahnengolfsportclub Klaus mit den Spielerinnen Stefanie Emich, Lisa Gruber, Nadine Nagele, Claudia Schuster und Daniela Pfister sowie Betreuer Jürgen Grill liegt in der Zwischenwertung nur zwei Zähler hinter dem Serienmeister MGC Herzogenburg zurück. Nach dem dritten Platz am ersten Spieltag verbesserte sich das Klauser Quintett in Eferding in Oberösterreich dank den drei Erfolgen gegen BW Wien, Post Wien und Linz auf Rang zwei. Nur gegen den amtierenden österreichischen Bundesliga-Champion Herzogenburg musste sich Klaus geschlagen geben. In den verbleibenden zwei Runden in dieser Saison hofft Klaus in den direkten Duellen gegen den Erstplatzierten und dem Topfavorit siegreich zu bleiben. Nach den drei nationalen Meistertiteln im Zweijahres-Rhythmus 2021/2019/2017 wäre es für die Klauser Bahnengolferinnen der vierte Streich in Österreich. Alle fünf Klauser Spielerinnen standen bei den zwei letzten Triumphen vor drei und fünf Jahren schon auf dem obersten Thron. Mit dem zweiten Gesamtrang und dem Gewinn der Silbermedaille haben die Klauser Frauen vor fünf Jahren im Europacup Sportgeschichte geschrieben. Der Klauser Mathias Jagschitz spielt mit dem MGC Bludenz heuer in der Österreichischen Bundesliga. Hinter Herzogenburg und BGC Wien/PSV Steyr liegt Bludenz an der dritten Stelle. Mit Bischofshofen hat Jagschitz vor vielen Jahren schon im Europacup sein Talent eindrucksvoll unter Beweis gestellt.VN-TK