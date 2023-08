Der Traum einer großen Profikarriere im Poolbillard

PPC Rankweil Spieler Markus Schleindler ist im Nachwuchs Österreichs Nummer eins und will hoch hinaus.

RANKWEIL. Auf den Spuren von seinem großen Vorbild Poolbillard Profi Mario He befindet sich der Rankweiler Markus Schleindler. Seit zwei Jahren ist das erst 15-jährige Talent in der österreichischen Rangliste in der Allgemeinen Jugend in den vier Disziplinen 10er/9er/8er Ball und im 14/1 endlos Spiel die unangefochtene Nummer eins. Auf Landesebene hat der junge Athlet vom Poolbillard Klub Rankweil seit drei Jahren in der Jugend keine ernsthafte Konkurrenz und in allen vier Bewerben gewann er den so begehrten ersten Platz und schrieb Geschichte. Schon vor fünf Saisonen wurde die große Zukunftshoffnung in Vorarlberg im Poolbillard in den österreichischen Nationalteamkade einberufen. In den letzten drei nationalen Titelkämpfen im Nachwuchs wurde Schleindler jeweils Doppel-Staatsmeister und kann schon auf eine große Medaillensammlung zurückgreifen. Bei der erst kürzlich stattgefundenen Unter-17- Europameisterschaft der Jugend in Slowenien verpasste der Rankweiler Sportler mit Rang fünf im 10er Ball nur hauchdünn. Im 14/1 endlos gab es für Schleindler als Neunter eine weitere Spitzenplatzierung. Der vierfache Jugend Grand Prix Sieger in Kärnten, zweimal in Oberösterreich und in Tirol hat sich ein ganz großes Ziel gesetzt. „Mein Ziel ist es Europameister im Nachwuchs zu werden und in weiterer Folge dann auch eine Profikarriere zu beginnen“. In seiner Lieblingsdisziplin 9er Ball steckt für den jungen Shootingstar noch viel Potenzial, die ganze Qualität hat er noch nicht ausgeschöpft. Bei der Ländle-Tour im Feldkircher Break am Samstag, 26. August ab 10 Uhr ist der dreifache EM-Teilnehmer der erklärte Favorit auf den Turniersieg vor eigenem Publikum. In der Pool Academie Eagles mit Sitz im Patricks Rankweil bietet für Markus Schleindler mehrmals wöchentlich eine professionelle Trainingsmöglichkeit zur Förderung der Weiterentwicklung. Nach der schulischen Ausbildung hat aber vorerst der Beruf für den Rankweiler Vorrang. Am 1. September beginnt Markus Schleindler bei der Firma Liebherr in Nenzing mit der vierjährigen Lehre als Stahlbautechniker und Schweißtechniker. VN-TK