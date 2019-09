Der Tabellenführer zu Gast im Vorderland

In Runde 5 der Planet Pure Frauen Bundesliga 2019/20 hat der FFC Fairvesta Vorderland am Sonntag den 22.09.2019, den SKN ST. Pölten zu Gast.

In diese Partie gehen die Vorderländerinnen als krasse Außenseiter. Der regierende, mehrfache Meister und Cupsieger, Champions League Teilnehmer aus Niederösterreich liegt mit dem Punktemaximum von 12 Punkten und einem Torverhältnis von 22:0 an der Tabellenspitze. Mit Abiral, Eder, Hickelsberger und Kramer stehen nicht weniger als 4 aktuelle Teamspielerinnen in den Reihen von St. Pölten. Doch aufgeben, bereits im Vorfeld die Flinte ins Korn werfen – ein Fremdwort für die FFC fairvesta Vorderland Girls. „Wir wollen unsere Haut so teuer wie möglich verkaufen, den haushohen Favoriten ärgern“, heißt es aus dem Hause des FFC fairvesta Vorderland.