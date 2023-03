Der Tabellenführer kommt nach Kennelbach

Wiener Neustadt mit allen Stars gastiert in der Hofsteiggemeinde.

Am Sonntagnachmittag um 15 Uhr ist der Tabellenführer aus Wiener Neustadt zu Gast in der Turnhalle der Volksschule Kennelbach. Im Spiel gegen den haushohen Favoriten wollen Simon Pfeffer, Miro Sklensky und Istvan Toth auf den Heimvorteil und das Publikum setzen. Während Frane Kojic und Co. die Tabellenführung verteidigen wollen, geht es für Kennelbach um wichtige Punkte gegen die Abstiegsplätze. Schon ein Remis wäre für das Team um Simon Pfeffer nach der 2:4 Niederlage im Herbst ein Riesenerfolg.