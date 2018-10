Der steuerliche Missbrauch

Änderungen des Missbrauchstatbestandes im neuen Jahressteuergesetz.

Steuerpflichtige dürfen ihre Angelegenheiten (im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten) so gestalten, dass diese eine möglichst niedrige Steuerbelastung entfalten. Das bedeutet, dass es Steuerpflichtigen beispielsweise freisteht, eine unternehmerische Tätigkeit statt in der Rechtsform eines Einzelunternehmens in der Rechtsform einer GmbH zu führen. Dies selbst dann, wenn durch diese Rechtsformwahl andere steuerliche Vorschriften zur Anwendung kommen und somit aus der Rechtsformwahl Steuervorteile resultieren. Dieser Grundsatz gilt selbstverständlich auch im nichtunter­nehmerischen Bereich.