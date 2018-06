Der Startschuss ist gefallen - St. Gallen ist im Openairfieber

Ob Regen oder Sommerhitze, die Besucher des Open Air St.Gallen sind einiges gewöhnt. Doch dabei sein ist alles, denn auch dieses Jahr hat das Lineup wieder einiges zu bieten. VOL.AT ist für euch wieder mit dabei und trifft die Stars zum Interview.

Alma, Editors und co.

Wir treffen für euch am Freitag und Samstag auf zwei der großen Hingucker des Festivalwochenendes. “Alma” verzaubert ihre Fans nicht nur mit ihren gelb-grünen Haaren, sondern vor allem durch ihre einzigartige Stimme. Die finnische Musikerin, Sängerin und Songwriterin produziert Hits aus dem Genre Elektropop und Dancehall. Wir treffen die junge Finnin am Samstag vor ihrem Auftritt in St. Gallen. Schon morgen treffen wir auf die britische Indie-Rock-Band “The Editors”. Wir dürfen gespannt sein, wie die Jungs auf das schweizer Publikum reagieren und was sie uns im Interview sonst noch alles verraten werden.