Der Sonnenseite des Tals entlang wandern

Sunna-Weg nennt sich der neue kulturhistorische Themenweg, der von der Gemeinden Nüziders über Bludenz nach Gasünd und von dort aus weiter nach Braz führt. Vor kurzem wurde der neue Wanderweg, der mit historischen Infotafeln bestückt ist, feierlich eröffnet.

So führt Etappe eins vom Hängenden Stein ins Bludenzer Obdorf. Entlang des breiten Feldwegs führt der Weg vorbei am Gasthof Bad Sonnenberg hinauf in den Wald zur Ruine Sonnenberg. Weiter durch den Wald führt ein kleiner Abstecher hinauf zum Grafakänzele, von wo aus man einen herrlichen Blick über Nüziders genießen kann. Vorbei an Maria Brünnele und weiteren Informationstafeln geht es schließlich bis zur Daneubrücke unterhalb des Muttersbergs. Eben dort startet Etappe zwei des Sunna-Wegs, die bis zum anderen Ende der Stadt nach Gasünd führt. Beim Wasserschloss startet der Waldweg entlang des Waldlehrpfads Richtung Hinterebene. Bereits nach wenigen Schritten ist vom emsigen Treiben in der Stadt nichts mehr zu hören. Waldgrüne Tafeln mit einer Sonne weisen den Weg und erzählen Geschichten vom Galgentobel und vom Bludenzer Schlossberg, vom einstigen Schützenhaus und dem heutigen Schlosshotel. Vom Montikel bietet sich eine eindrucksvolle Aussicht auf die Bezikshauptstadt. Vorbei am Ortsteil Rungelin erreicht man schließlich Etappenziel zwei. Etappe drei des neuen Themenwegs verläuft von Rungelin in Bludenz bis zum Hotel Traube in Außerbraz. Von Hellwald führt der Wanderweg übers Gastastiegele – vorbei an der Klangraststätte – nach Grubs. Bei Grubs das Grubser Tobel queren und weiter über den Wanderweg zum Allmakreuz. Hier kann noch ein kurzer Abstecher zum Allmeintobel gemacht werden oder über den Fußweg beim Winkel vorbei Richtung Reckholder und von dort über die Straße zum Endpunkt.