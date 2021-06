Der Sommer war nur kurz zu Besuch im Ländle

Das schöne Wetter der vergangenen Tage verabschiedet sich schon wieder - Regenwetter erwartet das Wochenende und die kommende Woche.

Am heutigen Freitag bleibt es bis in den Nachmittag hinein noch meist trocken und trotz Wolkenfelder wird es zeitweise auch sonnig. Über den Bergen bilden sich dann aber zunehmend Quellwolken. Daraus entstehen im Laufe des Nachmittages und am Abend lokale Schauer und auch Gewitter, mit Schwerpunkt in den Bergen. Es wird noch einmal warm.

Höchstwerte: 23 bis 27 Grad.