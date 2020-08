Der Sommer neigt sich dem Ende zu

Die nächsten Tage in Vorarlberg zeigen sich von der spätsommerlichen Seite. Es wird überwiegend freundlich, aber nicht mehr so warm wie zuletzt.

Der heutige Tag bringt eine Mischung aus Sonne und Wolkenfeldern, wobei die meisten Sonnenstunden abseits der Bergregionen zu finden sind. Am Nachmittag steigt die Neigung zu Regenschauern an, vor allem in den Bergen. Örtlich kann es aber durchaus trocken bleiben. Höchstwerte: 18 bis 22 Grad.