Der Skiwinter kann kommen!

Genussskifahrer schätzen den Bregenzerwald für seine sportlichen und familiären Skigebiete – dank ihrer Lage sind sie mit viel Schnee gesegnet.

Skier, Skischuhe und Stöcke sind lange genug in der Ecke gestanden – jetzt kommen sie endlich wieder zum Einsatz: Der Skiwinter steht in den Startlöchern! Mit Anfang Dezember nehmen die Bregenzerwälder Skigebiete ihren Betrieb auf. Laufende Investitionen und die professionelle Pistenpflege sorgen in allen Skigebieten für hohen Komfort und Sicherheit.

Von gemütlichen, blau markierten Pisten bis zu anspruchsvollen schwarz gekennzeichneten Hängen finden Skifahrer in den Bregenzerwälder Skigebieten Abfahrten ganz nach Wunsch. Neu seit letztem Winter ist die Dorfbahn in Warth. Dank der Anbindung an das Ski-Arlberg-Gebiet ist Warth-Schröcken Teil des größten zusammenhängenden Skigebiets in Österreich. In Mellau verkürzt die Mellaubahn seit drei Jahren die Fahrt vom Dorf ins Skigebiet Damüls-Mellau. In jedem Skigebiet gibt es eine oder mehrere Skischulen. Das Angebot umfasst Kurse für Anfänger und Könner, Skiguiding und geführte Touren für Variantenskifahrer und Skitourengeher. Wer den Winter lieber abseits von Pisten verbringt, findet zahlreiche Möglichkeiten. Winterwanderwege führen durch malerische Landschaften und zu schönen Aussichtsplätzen. Loipen ziehen sich durch Wälder und über weiße Ebenen. Wer möchte, kann mit Schneeschuhen durch die winterlichen Täler stapfen oder die Rodelbahnen hinunter rauschen. Bäder, Massagen und Verwöhnendes bieten die Wohlfühlhotels an, zum Teil auch für Tagesgäste. Neu ist das 4-Sterne-Hotel „Die Wälderin“ in Mellau mit rund 100 Zimmern und großzügigem Wellnessbereich. Die Badelandschaft beherbergt zwei Innenpools und einen Gartenpool, der auch im Winter beheizt wird. Von der Saunawelt mit mehreren Saunen und Dampfbädern reicht der Blick hinaus ins Freie. Umgebaut und erneuert haben eine Reihe weiterer Gastgeber.