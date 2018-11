Der Siegtreffer für RHC Dornbirn fiel in der letzten Sekunde

Die Dornbirner haben das Siegen nicht verlernt und holen in Uri drei wichtige Punkte quasi mit dem Schlusspfiff.

Auf die nächste strittige Entscheidung nach Seitenwechsel zugunsten der Gastgeber resultierte das 2:1, als Sturla beim Torabschluss sowohl Keeper Mirantes als auch das Tor selbst umrannte – der Treffer zählte trotzdem. Nach einem weiteren Konter lief Hagspiel in der 32. Minute goldrichtig und verwandelte auf Vorlage von Fässler souverän zum 2:2. Mit dem Momentum auf der Seite gelang wiederum Hagspiel, nach Zuspiel von Spielertrainer Garcia, seinen persönlichen Hattrick zum erneuten 2:3 Führungstreffer. Nur Sekunden später bekam Kaul nach einem harmlosen Zusammenprall in der Spielfeldmitte eine blaue Karte. Zunächst entschärfte Mirantes den direkten Freistoss nach zweifachem Nachschuss durch Sturla, war dann aber kurz vor Ende des Powerplays der Stiere gegen Gehrig chancenlos. Jetzt rochen die Gastgeber wieder Lunte, zu einfach fiel der 4:3 Führungstreffer nach einem Doppelpass im Dornbirner Strafraum. Als Gomez del Torno mit blau vom Platz musste, hätte Gehrig per Direktem für die Vorentscheidung sorgen können, doch die Messestädter hatten Glück das der Ball nur die Stange küsste. Kaltschnäuzig verwandelte Gomez del Torno in der 46. Minute, nach einer blauen Karte von Joshua Imhof, zum 4:4 Ausgleich. Als dann alles schon mit einer Verlängerung rechnete fasste sich Gomez del Torno ein Herz, ließ in der eigenen Hälfte zwei Gegner stehen und traf nach Doppelpass mit Fäßler zum vielumjubelten 4:5 Siegestreffer in der Schlusssekunde.