Der Schoren rockt wieder am Spielboden

Am Mittwoch, 29. Mai 2019 spielen die Bands des BORG Schoren auf.

Dornbirn. Raus aus dem Proberaum, rauf auf die Bühne: „Schoren Rockt!“ zeigt jedes Jahr einen Ausschnitt aus dem musikalischen Schaffen verschiedener Bands aus dem Umfeld des BORG Dornbirn Schoren. Auch beim 12. Mal sind wieder talentierte junge Bands am Start: Blue Fire (Schulband 1. Klassen), Seven Seconds (Schulband 3. Klassen), Lowrain, The Eagle Alley Strippers, Crosswalk, Last Minute, Solorflair und Upstream Station (Schulband Oberstufe).

Irgendwann in den 1990ern wurde Schoren Rockt! von Klaus-Dieter Berkmann gegründet, um das Schaffen der Bands am BORG Dornbirn Schoren zu würdigen. Teilnehmer der Schoren-Schulband und von Schoren rockt! bereichern regelmäßig die musikalische Szene (DSDS, Eurovision-Contest, X-Factor) und gründeten verschiedene Bands (z.B.: The Bob Robinson Band, Monofuse, The Artistry, Las Vegas Driving Through Wedding Chapel, Rambo Rambo Rambo, Goldtops etc.)