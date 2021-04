Der Schlüssel zum neuen Wohnglück

Übergabe der Wohnungen in der Anlage der Alpenländischen Wohnbaugesellschaft in Fraxern

Fraxern. Was zuerst noch von einigen Seiten kritisch beäugt, nach entsprechender Aufklärung aber dann doch durchwegs nicht nur positiv, sondern als absolutes Vorzeigeprojekt bewertet wurde, ist nun endlich finalisiert. Die Rede ist von der ersten gemeinnützigen errichteten Wohnanlage direkt am Ortseingang der Kirschengemeinde Fraxern. Die Planungen dazu liefen bereits seit geraumer Zeit, ein Vorgängerprojekt wurde wegen unpassender Kubatur noch verworfen. Gestartet wurde der Bau dann im September 2019, nun hat die Alpenländischen Wohnbaugesellschaft die Bauarbeiten abgeschlossen. Entstanden sind auf einem 1475 Quadratmeter großen Grundstück, drei separate aber unterirdisch zusammenhängende Gebäude mit insgesamt 20 Mietwohnungen, die jeweils auch mit einer Kaufoption versehen sind, die erstmals nach fünf Jahren gezogen werden kann. Wohlgemerkt zum jetzigen Errichtungspreis und nicht zu einem künftigen Marktwert. Enthalten sind in der Niedrigenergieanlage auch 24 Tiefgaragenplätze sowie zehn oberirdische Stellplätze, wobei für alle Mieter auch die Möglichkeit einer Beladung eines E-Autos gegeben ist.