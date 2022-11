Der „Salon 8“ öffnet wieder

Mit dem „Salon 8“ werden im Dezember nicht nur die Schaufenster in der Markstraße bespielt: Der temporäre Kunstraum in der Markstraße 8 öffnet zu folgenden Workshops und Veranstaltungen:

Am Mittwoch, dem 14. Dezember 2022, wird gemeinsam gebacken und so viel Freude geschenkt: Unter Anleitung einer Bäckerin der „Fanni Amann Tage“ werden in der Mittelschule Herrenried Kekse gebacken, die am 17. Dezember 2022 in der Bäckerei Mathis für einen guten Zweck verkauft werden. Die Einnahmen werden dem Verein „Tischlein deck dich“ gespendet. Gesucht werden hierfür gesellige Mitbäcker, die ihre Zeit spenden und bei netten Gesprächen gemeinsam Kekse ausstechen, backen und verpacken – und dabei noch ein neues Keksrezept lernen.