Der Sachbezug im Steuerrecht

Privat genutzte Firmenfahrzeuge zählen zu den Sachbezugsleistungen.

Ein Sachbezug bezeichnet eine Sachleistung, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer unent-geltlich oder verbilligt gewährt. Dabei handelt es sich z.B. um die private Nutzung eines arbeitgebereigenen Fahrzeuges, eine Dienstwohnung, unentgeltliche oder verbilligte Mahlzeiten oder Mitarbeiterrabatte. Arbeitsrechtlich unterliegen Sachbezüge der freien Vereinbarung zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer. Sachleistungen dürfen auf das kollektivvertragliche Mindestentgelt nicht angerechnet werden. Bei Sachbezügen handelt es sich um Entgeltbestandteile. Daher sind diese bei der Bemessungsgrundlage für die Sozialversicherung, die Lohnsteuer und für die Lohnnebenkosten des Arbeitgebers zu berücksichtigen. Der Sachbezug als geldwerter Vorteil ist dafür in Geld umzurechnen. Die Bewertung bestimmter häufiger Sachbezüge ist in der Sachbezugs­werteverordnung geregelt.

Hat der Arbeitnehmer die Möglichkeit, ein Firmenfahrzeug für nicht beruflich veranlasste Fahrten wie Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zu nutzen, handelt es sich um einen Vorteil aus dem Dienstverhältnis. Dafür sind Lohnsteuer, Sozialversicherungs­beiträge und Lohnnebenkosten zu zahlen. Der Dienstgeber hat die private Nutzung eines Firmenfahrzeuges im Lohnkonto und im Jahreslohnzettel des Dienstnehmers zu vermerken. In der Sachbezugswerteverordnung ist dieser geldwerte Vorteil geregelt: Der volle Sachbezug bemisst sich von 2 % der tatsächlichen Anschaffungskosten des Fahrzeuges, einschließlich Umsatzsteuer und Normverbrauchsabgabe (Nova), maximal jedoch 960 Euro monatlich. Abweichend davon ist bei Fahrzeugen mit einem CO 2 -Emissionswert von nicht mehr als 124 g pro Kilometer (Wert 2018) ein Sachbezug von 1,5 % der Anschaffungskosten, maximal 720 Euro monatlich anzusetzen.