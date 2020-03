„Der richtige Mix aus Wachstums- und Substanzaktien macht es aus“

„In diesem Jahr dürfte es an den Aktienmärkten nicht mehr so steil nach oben gehen wie im Vorjahr. Doch es darf trotz des schon lange andauernden Aufwärtstrends und aktuellen Störfaktoren wie dem Coronavirus heuer insgesamt mit einem leicht positiven Aktienjahr gerechnet werden.“

Das erläutert gegenüber den VN Jürgen Rupp, Wertpapier- und APM-Consulting bei der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg. Und er fährt fort: „Aktienanleger müssen jedoch noch etwas selektiver vorgehen, um die richtige Mischung an Wachstumsaktien und Substanzaktien in ihren Portfolios zu finden.“

Steigende Unternehmensgewinne und die weiterhin ­lockere Geldpolitik werden weiter die bestimmenden positiven Faktoren an den Aktienmärkten bleiben. Doch Wachstumswerte sind mittlerweile vergleichsweise teuer, während substanzstarke Aktien aus der Old Economy wie Chemie, Automobil, Energie, Maschinenbau relativ attraktive Kurse aufweisen.

„Wer Wachstumsaktien kauft, macht dies nicht in Hinblick auf die aktuellen Gewinne des Unternehmens, sondern mit der Erwartung auf deutlich steigende Gewinne in der Zukunft, wenn das Unternehmen eine beherrschende Marktposition erreicht hat oder mit seinen innovativen Produkten den Markt revolutioniert hat“, erläutert Rupp. Unternehmen, die stark wachsen, rechtfertigen eine höhere Bewertung als Unternehmen, deren Gewinne und Umsätze eher stagnieren. Das bedeutet aber nicht, dass die Aktien von Wachstums­unternehmen zu jeder Bewertung kaufenswert sind.

Rupp: „Das Entscheidende ist, Aktien von Unternehmen zu finden, die Umsatz und Gewinn nachhaltig steigern können, und trotzdem im Verhältnis zu ihren Ertragsniveau nicht übermäßig hoch bewertet sind. Bei der Bewertung eines Wachstumsunternehmens lässt sich das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) nur unzureichend anwenden. Denn ein Unternehmen, dessen Gewinn in Zukunft stark wachsen wird, rechtfertigt ein höheres KGV in Bezug auf den aktuellen Gewinn als ein Unternehmen mit eher stagnierenden Gewinnen. Wachstumsaktien sind eine Investition in die Zukunft und im Verhältnis zum aktuellen Unternehmensgewinn meist überbewertet.“

Eine sinnvolle Kennzahl zur Bewertung von Wachstumsunternehmen ist das PEG (Price-Earnings-Growth-Ratio). Faktisch berechnet sich das PEG, indem das KGV durch die Wachstumsrate des Gewinns geteilt wird. Das PEG von attraktiven Wachstumsaktien sollte zwischen 0 und 1,0 liegen. So sollte das KGV eines Wachstumsunternehmens nach dieser Formel also höchs­tens so hoch sein wie die zukünftige durchschnittliche Wachstumsrate des Gewinns. „Bei einem Unternehmen mit einem Gewinnwachstum von 25 Prozent wäre demnach ein KGV von 25 angemessen, bei einem Unternehmen mit einem Gewinnwachstum von 40 Prozent ein KGV von 40“, rechnet der Experte vor.

Beispiele für Growth-Aktien

Unter den Growth-Aktien finden sich Unternehmen, die innovativ sind, ständig expandieren und in wachsenden Märkten operieren. Beispiele dafür sind die berüchtigten Wachstumskoryphäen wie Apple, Amazon, Google oder Microsoft, die sich mit neuartigen Ideen oder Produkten dauerhaft gegen die Konkurrenz durchsetzen konnten und den Markt inzwischen dominieren. Zu den Wachstumstiteln gehören aber nicht nur Hochtechnologieunternehmen, sondern u. a. auch Biotechnologie- oder Medizintechnikunternehmen. Generell besteht bei kleineren jungen Unternehmen allerdings immer das Risiko, dass die Wachstums­erwartungen nicht erfüllt werden. Daher ist eine laufende Beobachtung dieser Unternehmen unumgänglich. Wenn Growth-Aktien ihre Erwartungen erfüllen, sind sie ein hervorragendes Investment. Aber sie sind auch deutlich riskanter, da der aktuelle Kurs größtenteils von zukünftigen und daher unsicheren Erwartungen bestimmt wird.

Im Gegensatz ist ein Value-Titel eine Aktie mit weniger spektakulären Aussichten und daher niedriger bewertet. Diese Aktien sind defensiver und eignen sich eher für die aktuell unsicheren Zeiten.

Wer in den MSCI-World-Value-Index investierte, konnte zwar sein Vermögen seit Dezember 2009 bis Ende Februar 2020 mit 128 Prozent (8,50 Prozent p. a.) etwas mehr als verdoppeln. Doch mit den Growth-Titeln, im MSCI-World-Growth-Index, konnten Substanzwerte nicht ganz mithalten. Wachstumsaktien haben im selben Zeitraum 216 Prozent (12 Prozent p. a.) zugelegt. Aktuell liegt das KGV des MSCI World Growth bei 29. Value-Titel weisen dagegen im Schnitt nur ein KGV von 15 auf. Damit ist das Segment der Growth-Aktien um nahezu 100 Prozent höher bewertet als das der Value-Aktien. Im langfristigen Durchschnitt beträgt dieser Abstand zwischen diesen beiden Segmenten ­lediglich 50 Prozent. So sollten sich, wenn sich die globale Wirtschaft vom Coronavirus-Schock wieder erholt hat und die Konjunkturbarometer wieder nach oben zeigen, die Bewertungen von Wachstumstiteln und Substanzaktien wieder etwas angleichen.

„Wachstumsaktien (Growth): Diese Unternehmen verzeichnen überdurchschnittliche Wachstumsraten bezüglich Umsätze, Gewinne und Inves­titionen. Dies schlägt sich oft in einer höheren Bewertung der Kurse nieder.

Substanzaktien (Value): Diese Unternehmen sind solide finanziert, verzeichnen regelmäßig angemessene Gewinne und sind auf ihrem Markt gut positioniert. Das Wachstum ist in der Regel moderater und die Unternehmen sind meist in traditionellen Branchen ­angesiedelt“, erklärt Rupp abschließend.

