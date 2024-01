Der Rekordsumme für Schmetterlingskinder sehr nahe

Feldkirch Entertainer Quadro Ernst hat schon 40.930 Euro an Spendengelder für Debra Austria gesammelt.

RANKWEIL. „So etwas habe ich in all den letzten knapp fünf Jahrzehnten noch nie erlebt. Sie Spendenfreudigkeit der Menschen in Vorarlberg ist trotz der Teuerung unglaublich groß und phänomenal. Es kommen täglich neue Unterstützer ob Groß oder Klein dazu“, sagt Quadro Ernst und bedankte sich bei allen Spender. Seit einem Jahr hat der Feldkircher Entertainer insgesamt schon 40.930 Euro für die Aktion Schmetterlingskinder gesammelt. Ein Scheck in Höhe von 9616 Euro wurde vor geraumer Zeit an den Feldkircher Primar Werner Benzer übergeben. Er wird alle Spendengelder an Debra Austria mit Sitz in Salzburg überweisen. Im wunderschönen Gastgarten des Rankweiler Hofs war der Rahmen für die Scheckübergabe mit vielen kleineren und größeren Sponsoren einzigartig. Neben der Familie Isele aus Bildstein mit Tochter Lilijana wurden auch Arbeiterkammer Präsident Bernhard Heinzle (spendete spontan 150 Euro), Roland und Martina Vith vom Rankweiler Hof, Irmgard Ender von Gaumenfeines und Angie Ellensohn bei der Scheckübergabe gesehen. Moderator Edgar Mayer führte gekonnt durch das Event. Jetzt fehlen Quadro Ernst nur noch 9.070 Euro für die Rekordsumme von 50.000 Euro. Zu seinem großen 50-Jahr-Jubiläum als Alleinunterhalter will er heuer diese fehlenden Spendengelder noch bewerkstelligen und seinem Wunsch entsprechend das soziale Projekt Schmetterlingskinder dann abschließen. In der Spezialklinik in Salzburg werden derzeit fünfzehn schwere Fälle der schlimmen Hautkrankheit behandelt. In den Vereinigten Staaten von Amerika wurde schon eine Salbe zugelassen, die eine wesentliche Verbesserung der Krankheit bewirkt. „Wenn man den Fortschritt der letzten Jahre in der Medizin sieht, zweifle ich an nichts mehr. Irgendwann gibt es in den Strukturen eine Möglichkeit alles auf eine gute und positive Seite zu lenken. Die Forschung geht mit Riesenschritten weiter und die neue Salbe ist schon ein sehr schöner Teilerfolg“, berichtet Feldkirch Primar Werner Benzer. Aufgrund der hohen Spendengelder von Quadro Ernst an Debra Salzburg müsste eigentlich die neue Salbe, welche noch keinen Namen hat, „Quadro-Salbe“ heißen.VN-TK