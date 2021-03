"Der professionelle Schmuggel kennt keinen Lockdown." Dieses Resümee hat Roland Karner, Teamleiter bei der Zollstelle Flughafen Wien, im Rückblick auf 2020 gezogen. Bei den Aufgriffen habe es zwar einen Rückgang von etwa 43 Prozent im Vergleich mit 2019 gegeben, der Airport habe jedoch um 75 Prozent weniger Fluggäste abgefertigt. Skurril waren u.a. die Funde von Blutegel und Kampfadler-Federn.

Karner berichtete von etwa 30.000 Kontrollen im Reiseverkehr auf dem Flughafen in Schwechat. In Normalzeiten seien es 90.000 bis 100.000 pro Jahr. Es habe 2.156 Aufgriffe gegeben. Die Tätigkeit des Zolls sei auch in Zeiten des Passagier-Rückgangs relevant, betonte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP).