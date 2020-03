Der pandämliche Anton

Das ist eine Geschichte, die ebenso wahr wie unwahr ist. Ein angeblich heimtückischer Virus sucht sich Menschenopfer, hüpft wie der Schnupfen „Pitschü“ von Morgensterns Terrasse und bleibt drinn im Leib, damit die Opfer von der pandemlichen Gesundheitssicherheitsbezirksunterkommission mit Atemschutzmasken versehen, eingehüllt und in den schon lang wartenden Quarantänekäfig Nr. 13, der nach vielen Übungen endlich zum Zug kommt, mit Begleitschutz eingesperrt werden können. Tür zu. „Ciao, bis in 14 Tagen!“ Da sitzt jeder desinfizierte Handgriff.

Rundherum wird alles desinfiziert, was nicht schon desinfiziert ist. Die Leute vom Virusjagddienst sind wirklich gut eingespielt. Jeder Schritt ist pressebegleitet und ganz hinten im Bild lugt ein Sicherheits-Plotikeri der Landesvirussicherheitskommission Oberes Unterland pandämlich in die Kamera. „Wir haben alles im desinfizierten Griff.“

Das alles sieht ein Zweifler, der sich zwar nicht viel, aber doch täglich drei Gedanken macht, kriegt ein Ängstchen und geht darauf sicherheitshalber in die Kirche, nimmt am Eingang Weihwasser, stellt erschrocken fest, dass das Weihwasserschälchen leer ist, weil Gott kurz zuvor auch schon desinfiziert worden ist und drum nix mehr zu holen ist, nicht einmal ein Tröpfchen virusfreies Weihwasser. „… der für uns desinfiziert ist worden. Amen“, denkt er sich. In der Messe streckt er die Hand aus und will ein Zeichen des Friedens holen und geben, da ist aber keine Hand mehr, weil auch der Frieden desinfiziert ist, denn es ist Krieg. Schon schießt ihm ein Geistesblitz in seinen ver-virten Kopf.