Der Osterhase ist unterwegs

In den Geschäften und am Wochenmarkt werden bunte Ostereier verschenkt.

Die Frühjahrsmode hat in den Geschäften Einzug gehalten und die ersten Tische stehen draußen. Passend zum Frühling lädt Rankweil zum Genießen und Verweilen ein. Auch die Mitgliedsbetriebe der Kaufmannschaft Rankweil-Vorderland freuen sich darauf, mit ihren Kunden in die wärmere Jahreszeit zu starten.

Derzeit stehen alle Zeichen auf Ostern! Am Osterwochenende wird jeder, der in einem der Mitglieds betriebe einkauft oder einkehrt, mit einem Osterei in Blau oder Grün, der Farben der Kaufmannschaft, beschenkt. Und natürlich aus heimischer Produktion. Auch die Marktfahrer beim Rankler Wochenmarkt passen ihr Angebot an das bevorstehende Osterfest an. Am Mittwoch, 17. April, von 8 bis 12 Uhr, hoppeln Osterhasen über den Markt und verteilen bunte Ostereier – die Musikschule sorgt für musikalische Stimmung. Die rund 17 Marktfahrer bieten allerhand Zutaten für das Ostermenü oder den Osterbrunch wie Hasen aus Hefeteig, Kärntner Reindling und Osterschinken. Für das Karfreitagsmenü gibt es frischen Fisch bei Marion Neuffer und dekorative Frühjahrsblüher bei der Gärtnerei Frick. Außerdem stellt die Aktion Demenz einen Infostand auf und die Junge Kirche lädt unter dem Motto „Halt amol“ zum Gespräch und Dialog ein.