Der neue Staufenkönig heißt Daniel Zugg

Der St. Gallenkirchner holt sich den Titel und einen neuen Streckenrekord.

Dornbirn. Die Bedingungen waren perfekt und Staufenlauf Organisator Bruno Greber strahlte mit der Sonne um die Wette – auch wenn vielleicht auch ein wenig Wehmut mitschwang. Punkt 10.00 Uhr vergangenen Samstag erfolgte der Startschuss für den letzten Staufenlauf und dessen unglaubliche Erfolgsgeschichte. Was vor über 10 Jahren mit einer „kleinen Idee“ beim Wandern entstand, hat sich zu einer einzigartigen und „großen Sache“ entwickelt. Neben dem Bezwingen der 1000 Höhenmeter und der Jagd nach neuen Rekorden, steht bei der Veranstaltung vor allem der soziale Aspekt im Vordergrund, und das macht diesen Berglauf so besonders. Mit dem Reinerlös wurde jedes Jahr ein Patenkind unterstützt und auch bei der Jubiläumsausgabe durfte sich am Ende die Dornbirner Jugendwerkstätte über sagenhafte 15.000 Euro freuen.