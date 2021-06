Der neue Kirchplatz kommt!

In Hohenems bewegt sich viel! Mit dem Baufeld „Kirchplatz, Obere Marktstraße“ gestaltet die Stadt Hohenems von Juli bis November 2021 für ihre Bürger die nächste Etappe für eine lebenswerte Innenstadt, die schlussendlich mit der großen Schlossplatzumgestaltung ihre Vollendung finden wird.

„Geschätzte Kundinnen und Kunden unserer wunderschönen Innenstadt! Von Juli bis November 2021 wird die obere Marktstraße ab Höhe Hausnummer 12 bis zum Kirchplatz für den motorisierten Verkehr gesperrt. Der Kirchplatz selbst wird erneuert und der Straßenbelag verschönert. Die Marktstraße wird damit südseitig komplettiert und Ihr nachhaltiges Einkaufserlebnis in Zukunft noch entspannter! Die Geschäfte und Gastronomiebetriebe in der Marktstraße und im Jüdischen Viertel bleiben wie gewohnt für Sie geöffnet und sind über die Nordeinfahrt oder die Schweizer- bzw. die Jakob-Hannibal-Straße weiterhin gut erreichbar. Auch alle Dauer- und Kurzparkplätze (siehe Karte) bleiben für Sie ohne Einschränkungen und kostenlos verfügbar! Wir freuen uns, Sie auch weiterhin in der schönsten renovierten Innenstadt Vorarlbergs begrüßen zu dürfen!“, heißt es seitens der Hohenemser Handelsgeschäfte und Gastronomiebetriebe im Zentrum.