Der neue Gsiberger Schreibkalender ist da!

Der Gsiberger für 2019 wurde im Innauer präsentiert.

Dornbirn. 24 verschiedene Künstler, Fotografen und Kultureinrichtungen aus Vorarlberg haben am Gsiberger Schreibkalender 2019 mitgewirkt. Mit ihren Werken zeigen sie persönliche Blicke auf ihre ursprüngliche oder neue Heimat, beleuchten den Wandel der Bevölkerung, der Landschaft und des Alltags in Vorarlberg. Der Schreibkalender zeigt auch ausgewählte Initiativen des sozialen Zusammenhalts in der Gemeinschaft und den kreativen Umgang mit neu zugewanderten Bürgern. Vor ein paar Tagen wurde der druckfrische Kalender in der Bar/Restaurant Innauer präsentiert.