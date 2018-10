Der neue „Familienbonus Plus“

Steuerersparnis für Familien mit Kindern ab dem Jahr 2019.

Mit dem Jahressteuergesetz 2018 wurde unter anderem die Einführung des sogenannten Familienbonus Plus umgesetzt. Der Familienbonus Plus ist ein Absetzbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro pro Monat (1500 Euro pro Jahr) und Kind und tritt mit dem 1. 1. 2019 in Kraft. Als Absetzbetrag vermindert der Familienbonus Plus unmittelbar die Einkommensteuer. Im Gegenzug für die Einführung des neuen Absetzbetrages entfallen der Kinderfreibetrag und die steuerliche Abzugsfähigkeit von Kinderbetreuungskosten.

Wer hat Anspruch?

Der Familienbonus Plus steht in voller Höhe bis zu 1500 Euro für Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres zu, sofern Anspruch auf Familienbeihilfe besteht und das Kind in Österreich lebt. Für volljährige Kinder, für die Familienbeihilfe bezogen wird, besteht Anspruch auf einen verminderten Absetzbetrag in Höhe von 41,68 Euro pro Monat und Kind (500,16 Euro pro Jahr).

Aufteilung unter (Ehe-)Partnern

Der Familienbonus Plus kann vom Familienbeihilfeberechtigten oder dessen (Ehe-)Partner wahlweise zur Gänze in Anspruch genommen werden. Alternativ kann der Absetzbetrag aber auch zwischen den (Ehe-)Partnern jeweils zur Hälfte aufgeteilt werden. Somit haben die (Ehe-)Partner jeweils Anspruch auf einen Absetzbetrag in Höhe von 750 Euro/750 Euro beziehungsweise 250 Euro/250 Euro bei Kindern über 18 Jahren.

Situation bei Geringverdienern

Der Familienbonus Plus bei geringem Einkommen beziehungsweise nicht steuerzahlenden Eltern ist wie folgt geregelt: Als Absetzbetrag reduziert der Familienbonus Plus die Steuerlast der Eltern. Die Einkommensteuer kann je nach vorgeschriebener Höhe daher sogar zur Gänze entfallen. Für Alleinverdiener- und Alleinerzieher mit geringem Einkommen wird ein Kindermehrbetrag in Höhe von bis zu 250 Euro erstattet, wenn sich die Einkommensteuer nach Berücksichtigung aller zustehenden Absetzbeträge auf weniger als 250 Euro beläuft. Der Kindermehrbetrag steht nicht zu, wenn mehr als 330 Tage im Jahr Sozialleistungen wie z. B. Arbeitslosengeld bezogen wurden.

Preisniveau des Wohnsitzstaates

Für Kinder, die im EU/EWR-Raum beziehungsweise in der Schweiz leben, wird der Familienbonus Plus indexiert und damit an das Preisniveau angepasst. Diese Indexierung gilt auch für den Kinderabsetzbetrag, Alleinerzieher-, Alleinverdiener- und Unterhaltsabsetzbetrag. Für Kinder, die außerhalb des EU/EWR-Raumes oder der Schweiz leben, gilt der Familienbonus Plus nicht.

Wie erfolgt die Geltendmachung?

Der Familienbonus Plus kann über die Lohnverrechnung 2019 (Arbeitgeber) oder die Steuererklärung 2019 (beziehungsweise die Arbeitnehmerveranlagung 2019) mit einer Auszahlung im Jahr 2020 in Anspruch genommen werden.