Der neue "Asterix" ist da - "Die Tochter des Vercingetorix"

Der neue Asterix-Comic "Die Tochter des Vercingetorix" ist am Donnerstag erschienen. Das 38. Abenteuer von Asterix und Obelix dreht sich um den Nachwuchs eines historischen Rebellen aus dem Gallischen Krieg. Adrenaline ist ebenso hübsch wie trotzig. Julius Caesar will das Teenagermädchen entführen und zur Römerin umerziehen lassen. Doch der Kaiser hat die Rechnung ohne die Gallier gemacht.

"Die Tochter des Vercingetorix" ist der vierte Band aus der Feder der Franzosen Jean-Yves Ferri (Text) und Didier Conrad (Zeichnungen) und erscheint am 24. Oktober in mehr als 30 Ländern. Sie hatten vor genau sechs Jahren mit "Asterix bei den Pikten" das Erbe des Zeichners und Autoren Albert Uderzo angetreten. Der legendäre ursprüngliche "Asterix"-Texter Rene Goscinny war bereits 1977 gestorben. Die Comicreihe feiert in Frankreich in wenigen Tagen ihren 60. Geburtstag.