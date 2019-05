Der Musikverein Rohrbach lud zum Jubiläumskonzert

Mit einem bunten Musikprogramm blickte man auf 40 Jahre Vereinsgeschichte zurück.

Die Jugendmusik leitete dann den Konzertabend unter der musikalischen Leitung von Mario Wiedemann im Saal ein. Anschließend nahm die „große Musik“ die Gäste mit auf eine vielfältige Reise der Töne. Im ersten Teil gelangten die Werke „Jubilee Overture“ von Philip Sparke, „Pomp and Circumstance Nr 1“ von Edward Elgar, „East Coast Pictures“ von Nigel Hess und „The Seventh Night of July“ von Itaru Sakai zur Aufführung. Der zweite Teil startete mit „Batman“ von Danny Elfman & Prince und ging dann weiter mit „Brass Machine“ von Mark Taylor, „It Don’t Mean a Thing“ von Duke Ellington und „Dancing on the Seashore“ von Jan Hadermann. Mit zünftiger Marschmusik als Zugabe beendete Dirigent Mario Wiedemann den gelungenen Konzertabend.