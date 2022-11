Der Mensch steht im Mittelpunkt

Bitsche Augenoptik und Hörakustik feiert heuer das 40-jährige Jubiläum. Das Motto „Gut sehen. Gut hören. Das Leben genießen“ steht ganz zentral in der Firmenphilosophie.

Im Jahr 1982 hat mein Vater, Thomas Bitsche, ein kleines Optikergeschäft in der Bludenzer Wichnerstraße eröffnet. Im selben Jahr hat er auch meine Mama Annemarie geheiratet“, berichtet Simon Bitsche, Geschäftsführer von Bitsche. Mit der Firmengründung und Heirat begann eine Erfolgsgeschichte als Paar und als Familienunternehmen, die bis heute andauert und mittlerweile von Simon Bitsche mit seiner Frau Jennifer in zweiter Generation weitergeführt wird. „Das Optikergeschäft hat in meiner Kindheit immer dazugehört. Ich wollte ursprünglich Fotograf werden. Nach mehreren Schnupperstellen war mir dann allerdings klar, dass ich doch lieber etwas anderes mache“, erinnert sich Simon Bitsche. Selbstständigkeit im Berufsleben war jedoch immer schon ein vorrangiges Ziel: „Wir sind von den Großeltern her gesehen 17 Enkel und alle sind selbstständig, wie auch alle Geschwister meines Papas.“