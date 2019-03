Der „Mehrwert für alle“ bleibt

Das erfolgreiche Netzwerk-Projekt „Mehrwert für alle“ wurde gefeiert und wird fortgesetzt.

Die Erfolgsbilanz: 60 Veranstaltungen mit 2400 Fachleuten aus Landwirtschaft, Tourismus, Bildung, Gesundheit und Politik. Weiters eine Plattform, auf der über 50 landwirtschaftliche Betriebe ihre Angebote präsentieren und eine Sammlung bewährter Rezepte. „Vertragslandwirtschaft“ über jährlich 20 Tonnen Bio-Fleisch und viele Tonnen Bio- Feldfrüchte aus Vorarlberg für den Schülermittagstisch – unterstützt von den Landgenossen und der Stiftung „üsr Boda“ – sowie unzählige neue Partnerschaften zwischen Direktvermarktern und der Gastronomie. Verwöhnt wurden die Gäste von Schülerinnen und Schülern der Landesberufsschule für das Gastgewerbe in Lochau, angeleitet von Brigitte Horn und Fabian Marte. Sie boten zur Begrüßung Köstlichkeiten auf dem MEHRWERT-Brett und luden im Anschluss zum Vernetzen und Genießen auf einen bunten Marktplatz ein. Biohof Lingenhel, Dietrichs Kostbarkeiten, Fischerei Bösch, Flötzerhof, Genuss- Region Kleinwalsertal, Herbert’s Dorfmetzg, Martinshof und Weingut Möth präsentierten eine beeindruckende Vielfalt an Vorarlberger Spezialitäten. „Wie es weitergeht, bleibt spannend. Ein Nachfolgevorhaben gibt‘s, wartet jedoch noch auf grünes Licht von politischer Seite“, informiert Angelika Stöckler. „Für mich persönlich bleibt gutes Essen aus unserer nächsten Umgebung weiterhin ein zentrales Thema. Ich esse gerne gut und schätze die Vielfalt an heimischen Lebensmitteln. Bewusstseinsbildung für den tatsächlichen Wert von Lebensmitteln, Ernährungsbildung mit Gesundheit und Klimaschutz im Fokus, die Weitergabe von Kenntnissen und Küchenfertigkeiten – v. a. auch im vegetarischen Bereich, Vermeidung von Lebensmittelabfällen und eine vorausschauende Gestaltung der Gemeinschaftsverpflegung sehe ich als zentrale Herausforderungen bei uns im Land. Und wie wir im Projekt MEHRWERT festgestellt haben, geht es immer wieder um Kommunikation und Vernetzung. Besonders spannend für kulinarisch interessierte Gäste ist zweifellos die Vernetzung von kleineren landwirtschaftlichen Betrieben mit Küchen. Hier haben wir noch viel Potenzial. Idealerweise sollten wir dafür schon in der Ausbildung der angehenden Köche und Landwirte die Begeisterung wecken und die Zusammenarbeit auf allen Ebenen fördern.“