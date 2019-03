Der Marktplatz und seine Geschichten

Wer hinter den Ständen des Dornbirner Wochenmarktes steht, wird Thema einer neuen Serie.

Dornbirn. Die Ausstellung des Stadtarchivs Dornbirn und die Feier anlässlich 25 Jahre Fußgängerzone sind noch gar nicht lange her. Oder doch? Tatsächlich werden es in diesem Jahr schon 30 Jahre, dass der Autoverkehr und der ihn händisch regelnde Polizist vom Marktplatz verbannt wurden. Zur Freude der Bewohner, einer attraktiven Gastronomieszene, die sich neu entwickeln konnte und vor allem auch im Interesse der Bauern, Geschäftsleute und Besucher wurde ein großer Platz als Treffpunkt geschaffen, wo nun der Wochenmarkt und diverse Veranstaltungen abgehalten werden.

Nur wenige Jahrzehnte dominierte also der Autoverkehr das Geschehen Mitten in der Stadt. „Historisch gesehen dauerte die Herrschaft des Autos auf dem Marktplatz, die nach Kriegsende 1945 begann, nicht lang“, sagt Werner Matt, Leiter des Stadtarchivs, über die Zeitspanne von 44 Jahren bis zur Errichtung der Fußgängerzone. Und er blickt noch weiter zurück: „Einst trug der zentrale Ort in Dornbirn, vor der Stadtpfarrkirche Sankt Martin, den Namen Kirchplatz. In seiner bewegten Geschichte wurde der Platz öfters umbenannt. Zunächst bekam er die Bezeichnung Marktplatz, wie er später wieder und, davon kann man ausgehen, auch künftig heißen wird. Dazwischen zeugen die Namen Adolf-Hitler-Platz und Freiheitsplatz von Zeiten, die nur die älteren Mitbürger erlebt haben.“