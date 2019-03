Der Mann mit dem Reis aus Pakistan

Dass Jamil Bhatti einmal einen Stand auf dem Markt haben würde, war nicht geplant.

Dornbirn. Manchmal ist auf den Markt gehen mehr als nur einkaufen. Meistens sogar und gerade das macht ihn so beliebt. Manchmal bedeutet es, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die aus einer anderen Kultur stammen. Wer ist eigentlich der zufrieden lächelnde Mann, der hinter dem Tisch mit den Paketen voller Reis steht? Wenn man grad ein paar Kilo kaufen möchte, kann man ihn ja fragen, und die Antwort ist einfach: Er ist gebürtiger Pakistaner, heißt Jamil Bhatti und lebt mit seiner Frau Marianne in Götzis.

Das berufliche Leben verbrachte der studierte Chemiker während 37 Jahren bei Saudi Aramco, der größten Erdölfördergesellschaft der Welt mit Sitz in Dhahran, Saudi Arabien. Nach der Pensionierung 1993 kam er nach Götzis. Seine Frau Marianne heiratete er 1967, nachdem sie sich auf einer seiner Europareisen kennen und lieben gelernt hatten. Gemeinsam lebten sie in Saudi Arabien und gründeten eine Familie mit zwei Söhnen. Anlässlich des Nahost-Konflikts 1973 schien es sicherer, dass Marianne Bhatti mit den Kindern nach Götzis übersiedelt. Jamil besuchte fortan seine Familie so oft er konnte, und bald begannen sie mit dem Bau ihres Eigenheims auf dem Götzner Berg. „Ich danke Gott, dass alles so gut gegangen ist“, sagt der bescheidene 85-jährige Mann.