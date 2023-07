Der Mann hinter den Poolbar-Videoinstallationen

Das Poolbar-Festival begeistert jährlich für sechs Wochen Tausende mit Alternativ- und Popkultur in außergewöhnlichem, jährlich neu gestaltetem Ambiente. Beim Poolbar-Generator in Hohenems werden die Weichen für das Design gestellt.

David Altweger, der an der Fachhochschule Vorarlberg Dozent für Gestaltung im Studiengang Intermedia ist, hat eine Projektgruppe von zwölf Studenten begleitet. "Wir haben uns darauf konzentriert, das Wohnzimmer des Poolbar-Festivals zu gestalten. Da ist es darum gegangen, einen kleineren, ruhigeren Raum in dem Festival zu entwickeln", erklärte Altwenger, der lange in London als visueller Künstler, Regisseur, Digital Media Designer tätig war, am Freitagabend bei Vorarlberg LIVE. Dabei haben die Studenten visuelle Medien entwickelt, die projiziert werden.