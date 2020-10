Der "Lohengrin" von Rosa Loy und Neo Rauch zum Nachlesen

"Im Lohengrin gibt es viel blaue Musik", das erkannte schon der Philosoph Friedrich Nietzsche. Blau war denn auch die Farbe, in die das Künstler-Ehepaar Neo Rauch und Rosa Loy die Oper von Richard Wagner 2018 bei den Bayreuther Festspielen tauchte. Die von ihnen entworfenen Bühnenbilder und Kostüme sind jetzt versammelt in dem Band "Lohengrin. In Bildern von Rosa Loy und Neo Rauch".

Das Libretto lässt sich in dem Buch komplett nachlesen und wird illustriert von mehr als 50 Entwürfen, die die Bildsprache der beiden Leipziger Künstler deutlich machen. Fast alles ist in Blau gehalten, kontrastiert nur vom starken Orange im Münster-Bild mit Elsa und ihrer Widersacherin Ortrud.

Bei der Festspielpremiere 2018 dirigierte Christian Thielemann erstmals in Bayreuth den "Lohengrin". "Neo Rauch und Rosa Loy erzählen mit heutigen Mitteln eine alte Geschichte, und wie sie das machen, in ihrer ureigenen Ästhetik, das hat mir ungemein gefallen", schreibt er in einem einführenden Text. Das 152 Seiten starke Buch ist im Verlag C.H.Beck München und kostet 35 Euro.