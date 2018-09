Der längste Stau der Welt

Ein unglaublicher Verkehrs-Staus, der in die Geschichte einging, hat sich auf der chinesischen Autobahn 110 ereignet.

Auf 50 nebeneinander liegenden Spuren staute es sich laut “INSH” im Jahr 2010 auf der chinesischen Autobahn 110. Rund 100 Kilometer lang war der Stau und dauerte unglaubliche 12 Tage an. Nur rund 500 Meter weit kamen die Autolenker pro Tag. Dieser Stau war vermutlich der längste in der Geschichte. In Anbetracht dessen, sollten wir uns hier nicht mehr ärgern, wenn es mal länger auf dem Weg nach Hause dauert – vor allem am Tag der deutschen Einheit. Aber am besten wäre es sowieso mehr auf öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen.