Der Kompetenzcheck – Ein Vorzeigeprojekt des Großhandels

Die Lehrbetriebe des Großhandels und die Landesberufsschule Dornbirn 2 setzen neue Maßstäbe in der Lehrlingsausbildung

„Der Anspruch das die Lehre eine qualitativ hochwertige Arbeit ist wird nur dadurch gewährleistet, wenn die Basis wirkungsvoll zusammenarbeitet. Basis in diesem Fall bedeutet für mich eine enge Zusammenarbeit mit den Lehrlingen, den Ausbildern des Lehrbetriebes und uns Lehrern“, so Berufsschullehrer Franz Längle .

Fünf Jahre Vorbereitung stecken hinter dem Kompetenzcheck, welcher am Freitag das erste Mal erfolgte. Der Unterricht der Großhandelslehrlinge in der LBS 2 findet sehr praxisnah statt und so fanden in den ersten zwei Jahren der Lehrzeit viele Exkursionen in namhafte Betriebe statt damit das in der Theorie gelernte den Bezug zur Praxis bekommt.