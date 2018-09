„Der Klimawandel zeigt: Ökoland ist zuwenig“

„Die Zeit ist reif für Umstellung auf Bioland“, sagt Johannes Rauch.

„Mit der Ökoland-Strategie hat das Land Vorarlberg einen ersten Schritt hin zur nachhaltigen Sicherung der Landwirtschaft in Vorarlberg gemacht. Der heurige Sommer hat uns aber gelehrt: Das reicht nicht. Große Trockenheit, fehlende Niederschläge und Ernteausfälle als Folge des auch in Vorarlberg angekommenen Klimawandels fordern weitreichendere Maßnahmen“, macht Umweltlandesrat Johannes Rauch klar. „Überall in Europa hat sich gezeigt, dass biologisch wirtschaftende Betriebe deutlich besser mit den Folgen des Klimawandels klarkommen. Die Faustregel, je intensiver die Bewirtschaftung, desto höher die Ausfälle‘ gilt auch hierzulande.“ Großartige Chance „Bioland Vorarlberg wäre eine großartige Chance, eine Marke zu schaffen, die allen nützt: den Landwirten, um zu überleben und faire Preise für ihre Produkte zu bekommen; den Konsumenten, weil sie für ihr Geld die beste Qualität aus der Nähe bekommen; dem Tourismus, weil den Gästen ein einzigartiges Angebot an regionalen Produkten angeboten werden kann; der Natur, weil sie schonend und nachhaltig bewirtschaftet wird“, sagt Rauch.