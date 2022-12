Der Klassiker ohne Favorit

Julia Marksteiner (SSV Dornbirn Schoren) und Beate Scheffknecht (HC BW Feldkirch) waren am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

In der letzten Hinrunde des WHA MEISTERLIGA-Grunddurchgangs kommt es am Samstag, 10. Dezember, zum Ländle-Derby zwischen dem SSV Dornbirn Schoren und dem HC Sparkasse BW Feldkirch. Anpfiff in der Messehalle ist um 20 Uhr.

Unter Zugzwang

Zumindest von der Rangordnung her wird das 35. Aufeinandertreffen in der Geschichte zwischen dem SSV Dornbirn-Schoren und dem HC Sparkasse BW Feldkirch am Samstag (20 Uhr) zum Abschluss der Hinrunde des Grunddurchgangs in der WHA-Meisterliga nichts ändern. Doch selten zuvor standen beide Mannschaften so unter Erfolgsdruck. Besonders die Gastgeberinnen stehen mit dem Rücken zur Wand. So schlecht wie diese Saison ist der Schulsportverein noch nie in die nationale Eliteliga gestartet und steht nach der mageren Ausbeute von einem Sieg in zehn Spielen am Tabellenende.