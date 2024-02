Der Kanal unter dem Wienfluss wird verlängert

Der neue Kanal unter dem Wienfluss soll 2028 in Betrieb gehen

In der Bundeshauptstadt entstehen im Untergrund nicht nur U-Bahn-Strecken: Auch der Wiental-Kanal unter dem Wienfluss wird an den Stadtrand verlängert. Eine rund neun Kilometer lange Abwasser-Röhre wird von Margareten bis Hietzing errichtet. Wie Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Donnerstag bei der Präsentation der Pläne berichtete, handelt es sich um das bisher größte Bauprojekt von Wien-Kanal. Die Fertigstellung soll bis 2027 erfolgen, die Inbetriebnahme 2028.

Der Tunnel wird entlang von sechs Bezirken laufen, wobei im Einzugsgebiet des Wienflusses Kanäle aus zwölf Bezirken ihre schmutzige Fracht entsorgen. Die Ausgaben für die Investition wurden heute mit rund 270 Mio. Euro beziffert. Starten werden die Arbeiten Anfang März am Gaudenzdorfer Gürtel.

Entscheidende Verbesserungen bringt das Projekt nicht zuletzt für den Wienfluss selbst. Denn bei Starkregen wurde bisher verdünntes Kanalwasser (sogenanntes Mischwasser, Anm.) in diesen ausgeleitet, um eine Überlastung des Netzes oder gar Überflutungen zu verhindern. Das soll künftig nicht mehr - oder nur mehr in absoluten Ausnahmefällen - erfolgen. Somit verbessere sich auch die Wasserqualität im Fluss, betonte man.

Die Bauarbeiten finden hauptsächlich im Untergrund statt. Der fast neun Kilometer lange Kanal wird laut Stadt als Tunnelröhre mit einem Außendurchmesser von fast vier Meter gebohrt und mit einem Innendurchmesser von drei Meter ausgebaut. Er liegt tiefer als der Wienfluss und verläuft größtenteils entlang der linken Wienflussmauer.

Zwischen 1997 und 2006 wurden von der Mündung des Wienflusses in den Donaukanal bereits flussaufwärts 3,5 Kilometer Tunnel errichtet. Nun kommt ein deutlich größerer Teil dazu. Rund 61 Mio. Liter Mischwasser können im neuen Abschnitt zwischengespeichert werden, teilte die Stadt mit.

Beim Startschacht am Gaudenzdorfer Gürtel wird es ab Herbst auch ein Infocenter geben. Dort können Besucherinnen und Besucher mehr über die Welt der Kanalisation und die Geschichte des Wiener Abwassers erfahren.