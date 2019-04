Der Kampf gegen die Emissionen

Lastkraftwagen sollen künftig emissionsarm fahren. Statt aus Batterien kommt der Strom bei der neuen Innovation aus Flex-Fuel-Motoren.

Derartige Hybridfahrzeuge emittieren 90 Prozent weniger Stickoxide (NOx) als Diesel-Lkw. In hohen Konzentrationen sind diese Stickoxide gesundheitsschädlich, weshalb laut den Forschern schon seit Jahren nach Wegen gesucht wurde, Lkw umweltverträglicher zu machen. Von Anfang an war klar, dass dieses Ziel nur mit Verbrennungsmotoren erreicht werden kann, deren Kraftstoffgemisch mit Zündkerzen gezündet wird. Denn diese seien von vornherein umweltverträglicher als Dieselmotoren, so das Forschungsteam. In Flex-Fuel-Motoren fanden die Experten den idealen Antrieb. Die zusätzlichen Kosten für einen Hybrid auf dieser Basis schätzen die Wissenschaftler gering, ebenso jene für Batterien. Verglichen mit einem rein elektrisch angetriebenen Lkw mit hoher Reichweite, dessen Akkus zehn bis 15 Tonnen wiegen müssten, benötigt der Hybrid-Lkw nur einen kleinen Batterieblock, sodass er ähnlich viel Nutzlast transportieren kann wie Diesel-Lkw. Er dient vor allem dazu, Bremsenergie zu speichern. Flex-Fuel-Motoren seien in den vergangenen Jahren so effizient geworden, dass sie mit Dieselantrieben konkurrieren könnten, nicht zuletzt wegen der gestiegenen Dieselpreise. Da der Verbrennungsmotor im MIT-Konzept ständig mit optimaler Drehzahl läuft, seien die Emissionen geringer, als wenn sich bei einem direkten Antrieb die Drehzahl häufig ändere.