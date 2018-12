Der innere Clown als humorvoller Antrieb

Vor über 23 Jahren erblickte dr. Dr. Suseldrus das Licht der Welt.

Lachen ist die beste Medizin. Davon kann Maria Keckeisen-Felder ein Lied singen. Mit ihren knallroten Lippen, der orangen Masche im Haar und der roten Nase im Gesicht bringt die ausgebildete Spielpädagogin als dr. Dr. Suseldrus Farbe in den oft grauen Krankenhausalltag und zaubert mit ihrer ungenierten, humorvollen und gleichsam herzlichen Art so manchem Patienten ein Lächeln ins Gesicht.

Der Zufall wollte es, dass Keckeisen-Felder von der Gründung der CliniClowns Vorarlberg erfuhr. Das ist inzwischen über 23 Jahre her. „Ein Freund hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die CliniClowns in Vorarlberg starten und auf der Dornbirner Messe einen Infostand haben. Ich bin extra deswegen dorthin gefahren und habe gleich gemerkt, dass ich dabei sein will“, erinnert sich die 54-Jährige an das Jahr 1995 zurück.