Der Impftest

Bürger Gabrulowitsch stellt sich als Testperson für den neuen Impfstoff zur Verfügung und soll dafür einen Mini-Anteil (0,0000000001 %) der von der EU an die Pharmaindustrie gespendeten 7 Milliarden Euro bekommen. Nach Ablauf von 3 Beobachtungsmonaten in einem pleite gegangenen Hotel wird die Regierung in einem Staatsakt die freiwillige Zwangsimpfung bekanntmachen. Der Volk wird landesweit vor den Fernseher gerufen. Die Polizei fegt die Straßen leer. Das 1. österreichische Heimregierungsprogramm wird nach 22.00 auf allen ORF-Coronakanälen übertragen. Um dem Volk Mut zu machen lässt sich die Bundesregierung als erste den neuen Impfstoff einspritzen. Es spritzen die Deutschen, angeführt vom Robert-Koch-Institut. Putin hat sein Kommen zugesagt. Die Edstadlerin (ÖVP) tanzt Walzer. Unter der blinkenden Ampel treten an:

Als erste Kurz, der Kanzler und sein Kogler, dann Pater Rudi Anschieber, alle MinisterInnen, dahinter Kanzlers Staatszunge: die 100 ExpertInnen. Dann folgen die Reisgänger: die Nabg. in leuchtenden Parteifarben, die willigen Landeshauptmänner, darunter der spannenlange Wallner und seine Westachsenfreunde (ÖVP), die braven Medienpropagandisten unter Führung des ZIB1 Corona-Märchenonkels Günther Mayr („Das Virus ist ein schlafender Tiger“), zuletzt die Verschwörungsjäger, das grüntürkise Video-Lösch-Team und die Zweitmeinungsvernichter.