"Der Hausfreund": Angewandte entdeckt Berzeviczy-Pallavicini

Eine Wiederbegegnung mit dem Werk des Designers Friedrich von Berzeviczy-Pallavicini (1909-1989) bietet die Universität für angewandte Kunst mit der neuen Ausstellung "Der Hausfreund" im Heiligenkreuzer Hof. Die zwischen bildender und angewandter Kunst oszillierenden Exponate treten dabei in Dialog mit Werken zeitgenössischer Künstler. Eröffnet wird die bis zum 1. Juni laufende Schau am Dienstag.

Der in Lausanne geborene Altösterreicher Berzeviczy-Pallavicini studierte an der damaligen Wiener Kunstgewerbeschule, durch die Unterstützung Josef Hoffmanns bewegte er sich bald als Gestalter und Designer im Wiener Kultur- und Luxussegment. Nach seiner Emigration nach Italien und später in die USA wirkte er als Innen- und Schaufensterdekorateur in New York. In Wien wurde er in den 1960er-Jahren durch seine Dekorationen und Verpackungen für die Hofzuckerbäckerei Demel bekannt.