Der Goldschürfer im Sandkasten

Mit dem Gewinn der Goldmedaille im Weit­sprung hat Oluwatosin Ayodeji am 23. Juli beim Europäischen Olympischen Jugendfes­tival (EYOF) in Baku ein Kapitel Vorarlber­ger Sportgeschichte geschrieben.

Nach Rang eins in der Qua­lifikation rutschte der 16-jährige Fußacher als Achter gerade noch in die Medaillenent­scheidung und dort ging im fünften Sprung der Knopf auf: Mit per­sönlichem Rekord von 7,31 Meter schob sich „Tosin“ an die Spitze der Wertung und holte die erste Goldene für Vorarlberg bei EYOF-Sommerspielen und trug als einziger rot-weiß-roter Medaillen­gewinner bei der Abschlussfeier die Fahne Österreichs.