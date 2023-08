Der "Goldschatz aus Ebreichsdorf" glänzt nun im NHM Wien

Ein einzigartiger Goldschatz aus der späten Bronzezeit glänzt ab heute im Naturhistorischen Museum (NHM) Wien. Archäologen bargen den Fund in Ebreichsdorf (NÖ) 2019 und 2020, nachdem ein Linienausbau der ÖBB prähistorische Objekte im Gebiet offenbarte. Bei einer Pressekonferenz am Freitag präsentierte das NHM offiziell die restaurierten Objekte, bis Sonntag (20. August) soll sie eine Konferenz anhand neuester Urzeit-Forschung kontextualisieren.

Seit 2019 untersuchten Archäologen ganze 70.000 Quadratmeter Fläche in Ebreichsdorf und konnten so eine spätbronzezeitliche Siedlung, die circa 3.000 Jahre alt sein soll, freilegen. Als Highlight der Ausgrabung galt ein fünfteiliger Goldschatz - darunter eine in Mitteleuropa einzigartige Goldschale. Die goldenen Artefakte wurden inzwischen durch das Bundesdenkmalamt restauriert und gingen heute offiziell per Schenkungsvertrag durch die ÖBB an das NHM über.