Der Glaube verleiht Flügel

Es waren nicht mehr viele, die ihr ein Comeback zugetraut haben, doch sie ist zurück.

Eva Pinkelnig hat das Lächeln wiedergefunden, mehr noch: Mit ihren beiden Titeln bei den österreichischen Skisprungmeisterschaften von der Normal- und der Großschanze hat sie auch sportlich wieder zur Weltspitze im Damen-Skispringen aufgeschlossen. Der Weg zurück war ein emotionaler und zutiefst persönlicher. Darüber zu sprechen fällt der der 30-Jährigen leichter denn je, auch wenn sie dabei sehr tief in ihre Seele blicken lässt.Der Skiwinter 2016/17 hat nämlich tiefe Wunden hinterlassen. Diese galt es zu heilen und das hätten, so verrät die Dornbirnerin, ihr nur wenige zugetraut. Sie hörte Sätze wie „Es macht keinen Sinn zu kämpfen“ oder „Das haben schon erfolgreichere Skispringer als du nicht geschafft“. Eva Pinkelnig aber hat das Tal der Tränen durchschritten. Geholfen hat ihr dabei ihr tiefer Glaube. Sie weiß, wem sie das zu verdanken hat: „Gott sprengt unsere begrenzten Gedanken. Es fühlt sich an wie damals, als ich mit dem Skispringen angefangen haben, als alle zu mir gesagt haben: „Es ist nicht möglich.“ Aber beides war möglich.

Pinkelnig ist eine Spätberufene in Sachen Skispringen. Erst im Alter von 24 Jahren wagte sie die ersten Sprünge. Dabei hatte sie schon als Kind davon geträumt, einmal einen Sprung über 100 m in den Schnee setzen zu können. Doch es waren andere Sportarten, die die gelernte Freizeit-Pädagogin begleiteten. Skifahren, Klettern oder Fußball. Heute ist sie überzeugt, dass alles so sein musste.

Ihr Vertrauen in Gott ist Teil ihrer Erziehung, die sie erfahren durfte. Schon im Kindesalter habe dieser Glaube eine wichtige Rolle in der Familie gespielt. „Auch in schweren Zeiten.“ Als religiös bezeichnet sich die Sportlerin deswegen nicht. „Religion hat für mich mit Vorschriften zu tun, bedeutet für mich Gesetze. Mein Glaube ist die persönliche Beziehung zu Gott“, sagt sie. All das sei ihr nach ihrer ersten Saison abhandengekommen. Da habe sie mehr auf Experten, also auf Menschen vertraut. Tränen, Ohnmacht, Wut – all das habe sie nach den schweren Stürzen verspürt. „Ich bin am Boden gelegen. Das hat mich aber zugleich stark gemacht.“ Vor allem ihre Familie und ihre engsten Freunde seien auf dem Weg zurück wichtig gewesen. Letztendlich habe sie auch Unterstützung im Landesverband und von Vereinstrainer Marcel Sohm erfahren.