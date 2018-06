Der gläserne Gesellschafter

Seit 15. Jänner: Das neue Register für wirtschaftliche Eigentümer

Am 15. Jänner 2018 ist das „Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz” für alle im österreichischen Firmenbuch und sonstigen Registern eingetragene Rechtsträger in Kraft getreten. Die Vorgaben für das Register stammen aus der EU-Geldwäsche-Richtlinie. Ziel ist es, kriminellen Personen oder Organisationen zu erschweren, rechtswidrig erlangtes Vermögen in den ordnungsgemäßen Wirtschaftskreis einzuschleusen.