Der Gewinn der Bank für Tirol und Vorarlberg sinkt 2019

Die BTV (Bank für Tirol und Vorarlberg) mit Sitz in Innsbruck erwartet 2019 einen Vorsteuergewinn zwischen 100 und 112 Mio. Euro. Das schreibt die Bank im Quartalsbericht. Dass man damit unter dem starken Vorjahreswert (knapp 140 Mio. Euro) liegen wird, habe vor allem mit höher budgetierten Risikovorsorgen zu tun. An der Ergebnisvorschau habe sich seit dem Jahresabschluss 2018 nichts geändert.

Im am Freitag veröffentlichten Erstquartalsbericht 2019 wird nur knapp auf den seit Wochen schwelenden Streit mit der Kernaktionärin Bank Austria eingegangen, und zwar mit einem Verweis auf die Hauptversammlung am 16. Mai. Ansonsten gab es laut BTV nach dem Stichtag des Zwischenberichts zum ersten Quartal 2019 “keine in ihrer Form oder Sache nach berichtsrelevanten Aktivitäten oder Ereignisse im BTV Konzern, die das im vorliegenden Bericht vermittelte Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage beeinflussten.”