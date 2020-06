Der Fußball ist sein Leben

Seit mehr als 30 Jahren im Fußball tätig.

Er ist Träger des großen Verdienstkreuzes des Landes Vorarlberg und er ist der Baumeister des SC Austria Lustenau und führte den Klub in den österreichischen Profifußball. Seit 1994 sind die Grün-Weißen nunmehr Mitglied der Bundesliga, wobei nur drei Jahre in der höchsten Liga verbracht wurden. Hubert Nagel war es, der mit seinen Ideen die Austria in den späten 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre wachküsste. Zusammen mit rund einem Dutzend Freunden hatte er genug vom Fachsimpeln am Fußball-Stammtisch. Er wollte anpacken, wollte seiner Austria ein neues Gesicht verpassen. Es war Nagel, der im heimischen Fußball als Erster mit großen Autoverlosungen überraschte, es war „Nagel & Friends“, wie er heute gerne betont, zu verdanken, dass Lustenau mit dem Austria-Dorf weit über die österreichischen Grenzen hinaus bekannt wurde.

Hubert Nagel war nie der angepasste Funktionär, er war keiner, der seinen Fußballkollegen Honig um den Mund strich. Nein, der heute 69-Jährige konnte durchaus unangenehm werden. Dass ihm dadurch auch einige

Fehler unterlaufen sind, gibt er gerne zu. Etwa als er sich weigerte, die Stronach-Million anzunehmen. „Mit dem Wissen von heute würde ich nicht mehr so handeln“, erinnert er sich an die Schicksalstage der Austria.

Seine Wegbegleiter wissen: Hubert „Mämi“ Nagel hat sich nie dem Diktat des Herkömmlichen gebeugt. Die Improvisation war immer eine Konstante in seinem Handeln, das Vorschrift-Denken hingegen war ihm oft ein Greuel. Davon können sie ein Lied singen, egal, ob bei der Bundesliga, in der Gemeinde, bei der Polizei oder der BH. Etwas nur zu verteidigen, weil es immer so war und irgendwo steht – das war nicht die Denkweise des Langzeitpräsidenten.

Erfolg, Rücktritt und Zukunft

„Wir wollen Erfolg“, war ein oft gehörter Satz von Hubert Nagel in seiner Zeit an der Spitze der Lustenauer Austria. Quasi als Standard-Zwilling folgte gleich darauf: „Der Erfolg ist uns aber nicht jeden Preis wert. Wir müssen ihn uns leisten können.“ Und überhaupt: Was ist Erfolg? Für Nagel sind es nicht die Trophäen allein, es sind auch die vielen Schneeballkarten, für deren Verkauf er selbst quer durch Vorarlberg reiste. Oder die Wiederaufstiegskarte, die nach dem Bundesliga-Abstieg 2000 aufgelegt wurde. Da ist er wieder, dieser Erfolgshunger, der letztendlich nicht gestillt werden konnte. Die große Genugtuung, die sportliche Rückkehr in die Bundesliga, ist Nagel verwehrt geblieben.