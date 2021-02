Der Funke der #fensterpoesie

Die #fensterpoesie erfreut sich eines Zuwachses in der Hohenemser Marktstraße, man kann sagen, der Funke der Gedichte ist übergesprungen. Seite an Seite leuchten nun wunderschöne Gedichte von Kindern und jungen Erwachsenen gemeinsam mit jenen von renommierten Vorarlberger Schriftstellern.

Wer derzeit in der Marktstraße spaziert, kann sich an fünf unterschiedlichen Standorten von der #fensterpoesie im „ZwischenZeitRaum“ inspirieren lassen. Leerstehende Schaufensterflächen werden seit Dezember 2020 mit dem Projekt „ZwischenZeitRaum“ kulturell bespielt. Die #fensterpoesie, eine Idee von „literatur.ist“ und „W*ORT Lustenau“, ist das erste Projekt, das in den „ZwischenZeitRaum“ eingezogen ist und die Leerstände zu neuem Leben erweckt. Insgesamt elf Autoren, darunter Gabriele Bösch, Monika Helfer, Amos Postner oder Philipp Lingg, geben der Marktstraße durch ihre Gedichte zum Thema Licht ein neues Erscheinungsbild. Die #fensterpoesie war von Beginn an als Projekt des Mitmachens gedacht, Menschen in ihrem Alltag zum Schreiben von Gedichten zu animieren. Dabei sollten auch die Videos des Sprachkünstlers Muhammet Ali Bas weiterhelfen, die einem auf eine freudvolle Art und Weise näherbringen, wie man ein Gedicht überhaupt schreibt. Prädikat: sehenswert!