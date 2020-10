Der FC Rotenberg musste in Lauterach die Segel streichen

Alibabic & Co. gaben sich beim 5:2 gegen die Vorderwälder keine Blöße.

Die Partie war noch keine Minute alt, als Kevin Prantl den ersten Warnschuss abgab. Das Spielgerät strich jedoch knapp über die Querlatte. Nach einer etwa viertelstündigen Schonkost legten die Hausherren dann aber los. Als erster Torschütze durfte sich Vinicius Gomes, der nach schöner Vorarbeit von Elvis Alibabic aus spitzem Winkel traf, feiern lassen (19.). Fünf Minuten später konnte Langenegg-Keeper Michael Wohlgenannt im Anschluss an einen Eckball den Kopfball von Gallus Huber zwar noch von der Linie kratzen, Sani Musah war jedoch zur Stelle und köpfte zum 2:0 ein. In der Folge brachten drei weitere Hochkaräter von Prantl (27./35) und Gomes (35.) nichts Zählbares für die Hagspiel-Elf ein. Sekunden vor dem Pausenpfiff machte es der pfeilschnelle Elvis Alibabic besser, zuvor hatte ihn Gomes mit einem Lochpass ideal bedient.

Gleich nach Wiederbeginn ließ Prantl den vierten Treffer folgen, dieses Mal kam das Zuspiel von Alibabic (50.). Nun gingen es die Lauteracher gemächlicher an und so kamen auch die bis dahin harmlosen Vorderwälder zu ihren ersten Einschussmöglichkeiten. Vorerst hatten jedoch der nach dem Seitenwechsel eingewechselte Marcel Steurer (58.) sowie Kevin Bentele (62.) ihr Visier nicht gut genug eingestellt. Letzterer beendete in Minute 71 mit einem verwandelten Foulelfmeter – Paulo Victor Rodrigues war regelwidrig gestoppt worden – dann doch noch die Torflaute der Gäste. Nach einem Gerangel um den Ball mit Lauterach-Schlussmann Nicolas Mohr musste der Goalgetter allerdings mit Gelb-Rot vom Platz. Als sich der Lauteracher Christopher Nagel nur drei Zeigerumdrehungen später als fünfter Torschütze in die Trefferliste eintrug, war die Partie endgültig gelaufen, das 2:5 durch Rodrigues (85.) machte das Kraut auch nicht mehr fett.